Надежда Кадышева стала самой дорогой российской певицей

Надежда Кадышева с большим отрывом возглавила рейтинг самых дорогих российских звезд — ее новогоднее выступление может стоить до 50 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал НТВ .

Также наиболее требовательны к гонорарам Сергей Шнуров (27 миллионов рублей за выступление), Ирина Аллегрова и Филипп Киркоров (по 25 миллионов). Частные концерты, в отличие от обычных, длятся в среднем 45 минут.

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с телеканалом выразил недовольство из-за таких запросов артистов. Он считает, что их гонорары очень завышены.

Сама Кадышева тем временем пытается продвинуть карьеру сына Григория, давая ему номера в рамках своих концертов. Однако ее поклонники не жалуют мужчину. По мнению музыкального продюсера Павла Рудченко, рано или поздно такими методами артистка добьется того, что на нее перестанут ходить.