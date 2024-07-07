«Не показывала свою усталость». Звезда «Моей прекрасной няни» рассказала об Анастасии Заворотнюк

Актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая Машу Шаталину в ситкоме «Моя прекрасная няня», рассказала об Анастасии Заворотнюк. Она назвала коллегу активной, доброй и трудолюбивой. Ее слова привело Общественное телевидение России .

«Всегда старалась быть бодрой, всегда в рабочем состоянии, хотя у нее нагрузка была, конечно, самая интенсивная. Но она никогда не показывала свою усталость. И, мне кажется, была благодарна этой актерской своей удаче, очень и очень старалась и работала», — вспомнила Дубакина.

Ранее актер Борис Смолкин рассказал, что на съемках сериала Анастасия Заворотнюк работала на износ. Она присутствовала в каждом кадре и даже не могла сходить на перерыв. По словам Смолкина, на съемках актриса дважды падала в обморок от усталости.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая. До этого она пять лет боролась с раком.