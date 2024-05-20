«Не по пробкам». Собчак раскошелилась на вертолет для визита в Канны | 360°

Знаменитости 20 мая 2024, 04:33 «Не по пробкам». Собчак раскошелилась на вертолет для визита в Канны Собчак на вертолете прилетела на Каннский кинофестиваль РИА «Новости»

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Российская журналистка Ксения Собчак прилетела на 77-й Каннский кинофестиваль. Об этом телеведущая рассказала в своем Telegram-канале.

«Я уже в зале: на экранах [режиссер] Кирилл Серебренников и продюсер Limonov Илья Стюарт», — написала Собчак, приложив фото к посту.

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Ведущая не решилась пользоваться наземным транспортом и прилетела в Канны на вертолете.

«Подлетели — так, конечно, сильно удобнее прямо к дворцу фестивалей, а не по пробкам», — написала звезда.

Журналистка отметила, что два года подряд пропускала кинофестиваль. На мероприятии она встретила много своих знакомых, а также известных русских кинокритиков. Среди них — Антон Долин* и Андрей Плахов.

Ранее Собчак удивила поклонников новой фотографией в соцсетях. На ней звезда позирует в стильном образе, вдохновленном 60-ми годами прошлого века. Это черное макси-платье с пикантным вырезом, стильная сумочка, высокие туфли, элегантные серьги и подходящий к образу браслет. Фанаты отметили, что в таком виде журналистка похожа на голливудскую звезду.

* признан в России СМИ-иноагентом