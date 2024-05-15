Ксению Собчак сравнили с Мэрилин Монро после фото в черном платье с декольте | 360°

Знаменитости 15 мая 2024, 12:56 Ксению Собчак сравнили с Мэрилин Монро после фото в черном платье с декольте Ведущая Ксения Собчак поразила поклонников образом в стиле актрисы Мэрилин Монро РИА «Новости»

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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поразила поклонников элегантным нарядом. Они даже сравнили звезду с актрисой Мэрилин Монро. Снимок она опубликовала в своих соцсетях.

На прошедшем мероприятии Рив Гош, где певца Диму Билана представили как новое лицо парфюмерного бренда JusBox, 42-летняя ведущая появилась в стильном образе, вдохновленном 60-ми годами прошлого века. Она надела черное макси-платье с декольте, которое гармонично дополнили серьги, золотой браслет, изящная сумочка и туфли на высоком каблуке. Образ завершили макияж с красной помадой и черными стрелками.

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Поклонники остались в восторге от вида Собчак, осыпали ее комплиментами и сравнили с голливудской звездой.

«Очень красиво и нежно!», «Шикарная Ксения», «Мэрилин Монро просто», — написали журналистке подписчики.

На это светское мероприятие также пригласили Филиппа Киркорова, Яну Рудковскую, Ольгу Бузову и других звезд. Поп-король также поразил фанатов, появившись на публике седым.