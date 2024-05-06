«Не ожидала от Филиппа». Киркоров отказался отдать Ани Лорак победу в шоу «Маска» | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 13:44 «Не ожидала от Филиппа». Киркоров отказался отдать Ани Лорак победу в шоу «Маска» Певец Киркоров объяснил, почему не отдал победу в шоу «Маска» артистке Ани Лорак Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певица Ани Лорак заняла второе место в музыкальном шоу «Маска» на телеканале НТВ. Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров признался в любви к исполнительнице, но назвал победителем другую участницу.

Во время определения победителя шоу народный артист России намекнул, что узнал артиста под маской Кота.

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«С первого выпуска Кот получил иммунитет. Он так нравится моим детям. Я понимал, что это мило. Но то, что Кот сотворил сегодня — это было невероятно. И было понятно, что там она. Я думаю, меня простит любимая подруга. Я отдаю свой голос Еноту», — поделился Киркоров.

В образе Кота оказалась Лорак. Она рассказала, что решила принять участие в шоу, поскольку оно нравится ее дочери, хотя физически переносить съемки было крайне трудно, так как вес костюмов может достигать 30 килограммов.

В завершении певица посмотрела на поп-короля. «Я не ожидала от Филиппа…» — начала она. Киркоров закончил предложение за нее. «Ты не ожидала от Филиппа, что он отдаст тебе серебро, а не первое место. Зато никто не обвинит меня в коррупции» — констатировал артист.

Победителем пятого сезона шоу «Маска» признали участника в костюме Енота. Им оказалась певица Севиль Велиева, солистка группы «Artik & Asti».