Лерчек вынесут приговор 31 июля

Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) 31 июля вынесут приговор. Об этом 360.ru сообщил ее адвокат Константин Третьяков.

«Ожидается через час. Перерыв объявлен», — сказал он.

Сторона обвинения потребовала приговорить Лерчек к шести годам условно за незаконные валютные операции, заявил ранее один из участников процесса. Дело рассматривает Гагаринский районный суд Москвы, заседание проходит в закрытом режиме.

Процесс по делу блогера приостанавливали из-за ее болезни. Рассмотрение дела возобновили после того, как Лерчек прошла курс химиотерапии. Чекалина приехала на заседание 31 июля с отцом ее четвертого ребенка — Луисом Сквиччиарини.