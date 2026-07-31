Лерчек вынесут приговор 31 июля
Адвокат Третьяков подтвердил, что суд 31 июля вынесет приговор Лерчек
Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) 31 июля вынесут приговор. Об этом 360.ru сообщил ее адвокат Константин Третьяков.
«Ожидается через час. Перерыв объявлен», — сказал он.
Сторона обвинения потребовала приговорить Лерчек к шести годам условно за незаконные валютные операции, заявил ранее один из участников процесса. Дело рассматривает Гагаринский районный суд Москвы, заседание проходит в закрытом режиме.
Процесс по делу блогера приостанавливали из-за ее болезни. Рассмотрение дела возобновили после того, как Лерчек прошла курс химиотерапии. Чекалина приехала на заседание 31 июля с отцом ее четвертого ребенка — Луисом Сквиччиарини.