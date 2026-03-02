Сегодня 23:40 «Я устала, все болит». Певица Слава оскандалилась на выступлении в Пензе Певица Слава объяснила скандал в Пензе болезнью и усталостью 0 0 0 Эксклюзив

Знаменитости

Штрафы

Пенза

Концерты

Песни

Роспотребнадзор

Музыка

Деньги

Певица Слава во время тура по России попала в скандал в Пензе из-за проваленного концерта. Зрители возмутились состоянием артистки и ее выступлением, заподозрив, что она вышла на сцену в алкогольном угаре. В распоряжении 360.ru оказались кадры провала Славы в Пензе.

Анастасия Сланевская (Слава) поехала по городам России с туром «Слава — 25 лет на сцене». В Пензе должно было пройти ее последнее выступление. Однако на сцену Слава вышла «не в ресурсе»: исполнила всего три песни и те очень плохо — пошатывалась, сидела на стуле и не попадала в фонограмму. После каждого хита жаловалась на плохое самочувствие. «Кому-то очень не нравится, как я сегодня пою — мне и самой не очень нравится. Я себя очень плохо чувствую физически и морально. Если кому-то не нравится концерт, пожалуйста, вам вернут билеты. Я держусь из последнего», — заявила Слава со сцены.

Фото: РИА «Новости»

Зрители стали требовать организатора концерта, на что Слава стала огрызаться и препираться, обещая вернуть недовольным деньги за билеты. «Поклонники» не успокоились и преследовали артистку до гримерки. Женщины обвинили Славу, что та вышла на сцену в нетрезвом состоянии, а певица заявила, что те сорвали концерт намеренно. «Человек пел под фанеру, деньги взяла за живой концерт. Вышла непонятно, в каком состоянии. Когда стали спрашивать, кто нам вернет деньги, она нас покрыла трехэтажным матом», — рассказала в беседе с 360.ru одна из зрительниц. Она рассказала, что уже написала заявление в КТЗ «Пенза» и планируют подать претензию в Роспотребнадзор.

Фото: РИА «Новости»

Вторая зрительница поделилась, что ушла с концерта сразу после жалоб певицы на здоровье. «Она сама с первых минут не попадала под фонограмму. И тупо сидела. Потом сказала: „Забирайте деньги, я устала, все болит“», — поделилась «поклонница» Славы. «Под белые ручки ее выводили и сажали на стул, у нее сил не было стоять. И она на второй песне уже сказала, что все болит, все хреново и муж плохой», — отметила третья зрительница. По словам пришедших на концерт, билеты им обошлись от двух до семи тысяч рублей, кто-то отдал 20 тысяч за семейный выход.

Фото: РИА «Новости»

После провального концерта Слава вышла в эфир в соцсети и пожаловалась на свое состояние и здоровье и на тех, кто якобы специально сорвал ее выступление. Сланевская заявила, что перед сольником чувствовала себя плохо, с трудом могла встать с постели и предупредила об этом своего директора. Но выступать пришлось, чтобы не платить штраф в два миллиона рублей. Певица заявила, что выпила таблетки, плохо соображала. Со слезами Слава пожаловалась, что «никому правда не нужна» и все будут обвинять ее в том, что она вышла на сцену пьяная. Певица заявила, что такое у нее в первый раз и ей хочется покончить жизнь самоубийством.