Супруга возлюбленного певицы Анны Семенович обвинила мужчину в побоях во время их совместной жизни. Артистка сообщила изданию « Комсомольская правда », что была в шоке от такого заявления.

«Конечно, это неправда. Не могу себе представить, что у Дениса даже в мыслях могло возникнуть желание поднять руку на женщину. Он настолько добрый, галантный и обходительный», — сказала Семенович.

Она предложила порассуждать, зачем женщине 15 лет жить с мужчиной, который ее якобы бьет. Кроме того, певица напомнила, что в Германии жесткие законы по поводу домашнего насилия.

«Он очень крупный мужчина, в прошлом спортсмен. Как вы себе представляете, что такой сильный человек поднимет руку на женщину? Это просто невозможно», — заключила Семенович.

Ее возлюбленный добавил, что его жена очень эмоциональный человек, который может вспылить и наговорить лишнего. Он предположил, что сложившаяся ситуация задела самолюбие супруги, поэтому она высказалась так резко.

По словам Семенович, ее новый бойфренд уже начал бракоразводный процесс, который в Европе занимает очень много времени. На момент их знакомства мужчину с супругой связывали только юридические отношения.