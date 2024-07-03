«Не могу представить». Семенович — об обвинениях супруги женатого бойфренда в побоях

Певица Семенович усомнилась в обвинениях супруги женатого бойфренда в побоях

Фото: РИА «Новости»

Супруга возлюбленного певицы Анны Семенович обвинила мужчину в побоях во время их совместной жизни. Артистка сообщила изданию «Комсомольская правда», что была в шоке от такого заявления.

«Конечно, это неправда. Не могу себе представить, что у Дениса даже в мыслях могло возникнуть желание поднять руку на женщину. Он настолько добрый, галантный и обходительный», — сказала Семенович.

Она предложила порассуждать, зачем женщине 15 лет жить с мужчиной, который ее якобы бьет. Кроме того, певица напомнила, что в Германии жесткие законы по поводу домашнего насилия.

«Он очень крупный мужчина, в прошлом спортсмен. Как вы себе представляете, что такой сильный человек поднимет руку на женщину? Это просто невозможно», — заключила Семенович.

Ее возлюбленный добавил, что его жена очень эмоциональный человек, который может вспылить и наговорить лишнего. Он предположил, что сложившаяся ситуация задела самолюбие супруги, поэтому она высказалась так резко.

По словам Семенович, ее новый бойфренд уже начал бракоразводный процесс, который в Европе занимает очень много времени. На момент их знакомства мужчину с супругой связывали только юридические отношения.

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