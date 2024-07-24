«Не могу дождаться». Девушка Павла Дурова показала фото округлившегося живота

Предполагаемая возлюбленная основателя мессенджера Telegram Павла Дурова модель Диана Бако заявила о беременности. Об этом сообщило издание StarHit со ссылкой на соцсети девушки.

Брюнетка выложила фото с округлившимся животом. На кадрах она позировала среди роскошных букетов красных роз. На цветах была коробка с украшением от Bulgari. По данным журналистов, снимки сделали в одном из лучших лондонских отелей — Bvlgari Hotel.

«Начинается новая глава. Не могу дождаться встречи с тобой, малютка», — написала брюнетка.

Сама Бако не раскрыла имя отца ребенка. Пользователи сети считают, что им может быть Павел Дуров. На чем именно построили такое предположение — неизвестно. Пара могла познакомиться благодаря реперу Моргенштерну*, в клипе которого снималась Диана. Артист неоднократно рассказывал, что бывал на вилле Дурова и поддерживал с ним контакты.

Ранее Павел Дуров назвал ленту «Вонка» своим любимым фильмом. Он отметил, что отказался от просмотров ужасов и прослушивания негативной музыки.

* Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.