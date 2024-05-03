Дуров назвал свой любимый фильм | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 18:24 Дуров назвал свой любимый фильм Основатель Telegram Дуров назвал «Вонку» своим любимым фильмом в 2023 году lukomore.org / Global Look Press

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Создатель и руководитель мессенджера Telegram Павел Дуров отказался от просмотров ужасов и прослушивания негативной музыки. В своем блоге он рассказал, что смотрит вдохновляющее кино и назвал ленту «Вонка» любимым фильмом 2023 года.

По словам Дурова, необходимо осознанно подходить к выбору потребляемой информации, так как это напрямую влияет на благополучие человека.

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«Слова могут формировать нашу реальность больше, чем мы думаем», — подчеркнул бизнесмен.

Он признался, что по этой причине не смотрит хорроры.

«Предпочитаю фильмы, рассказывающие вдохновляющие истории успеха (в прошлом году моим любимым фильмом был „Вонка“)», — уточнил бизнесмен.

Дуров добавил, что свой день любит начинать с позитивных песен середины 20-го века. В частности, в его плейлист включены такие композиции, как Oh, What a Beautiful Morning или What a Wonderful World.

Ранее Дуров рассказал подписчикам об изучении украинского языка. По его словам, он заинтересовался мовой, так как его мать родилась на Украине.