Дуров назвал свой любимый фильм | 360°

03 мая 2024, 18:24
Дуров назвал свой любимый фильм
Основатель Telegram Дуров назвал «Вонку» своим любимым фильмом в 2023 году
Создатель и руководитель мессенджера Telegram Павел Дуров отказался от просмотров ужасов и прослушивания негативной музыки. В своем блоге он рассказал, что смотрит вдохновляющее кино и назвал ленту «Вонка» любимым фильмом 2023 года.
По словам Дурова, необходимо осознанно подходить к выбору потребляемой информации, так как это напрямую влияет на благополучие человека.
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«Слова могут формировать нашу реальность больше, чем мы думаем», — подчеркнул бизнесмен.
Он признался, что по этой причине не смотрит хорроры.
«Предпочитаю фильмы, рассказывающие вдохновляющие истории успеха (в прошлом году моим любимым фильмом был „Вонка“)», — уточнил бизнесмен.
Дуров добавил, что свой день любит начинать с позитивных песен середины 20-го века. В частности, в его плейлист включены такие композиции, как Oh, What a Beautiful Morning или What a Wonderful World.
Ранее Дуров рассказал подписчикам об изучении украинского языка. По его словам, он заинтересовался мовой, так как его мать родилась на Украине.
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Павел Дуров
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