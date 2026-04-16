«Не мог читать даже телепрограмму». Леня Голубков из рекламы МММ перенес успешную операцию

Актер Владимир Пермяков, известный россиянам по роли Лени Голубкова в рекламе МММ, успешно перенес операцию по восстановлению зрения. Об этом рассказал 360.ru.

«Отлично чувствую себя, снял повязку и все вижу как левым, так и правым глазом. Раньше даже не мог читать в метро схему станций или телевизионную программу, а сейчас вижу схему. Спасибо врачам, я восстановился. Сейчас капли прокапаю еще две недели и все», — отметил он.

Пермяков также поведал о своих творческих планах. Он отметил, что написал три пьесы на общем материале, но с разными сюжетами. Одной из них предсказали большое будущее.

«Она о герое, который приходит к Богу. Многие режиссеры хотят ее поставить, но у одних нет театров, у других — нет денег. Пьеса пойдет на ура, я уверен, нужен только талантливый режиссер», — заключил актер.

В январе Пермяков рассказал 360, что ему стало сложно читать из-за проблем со зрением.