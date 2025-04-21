Леня Голубков из рекламы МММ серьезно заболел

Исполнитель роли Лени Голубкова в культовой рекламе финансовой пирамиды МММ Владимир Пермяков пожаловался врачам на боли в сердце, спине и шее. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По предварительной информации, у Пермякова выявили диабет. Врачи запретили знаменитому пациенту пить газировку, есть сало, колбасу, жирное мясо и рыбу. До этого актер сидел на строгой диете из-за проблем со здоровьем, теперь ему придется еще больше усилить ограничения.

Пермяков рассказал журналистам, что трепетно относится к своему здоровью. Постоянно занимается спортом — бегает по пять километров. Также артист готовится к съемкам на телевидении.

Более двух лет назад Пермякова обманули мошенники на 183 тысячи рублей. Аферисты втерлись в доверие к звезде 90-х и пообещали помочь поднять пенсию. Актер окончательно поверил злоумышленникам, когда они пригласили его в свой офис.