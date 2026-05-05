«Не имеет права». Немоляева жестко осадила Лазареву за слова о россиянах

Актриса Немоляева: Лазарева не вправе критиковать Россию
Актриса Светлана Немоляева жестко поставила на место ведущую Татьяну Лазареву*, посмевшую критиковать россиян и жителей постсоветских государств. Народная артистка РСФСР заявила «Абзацу», что презирает ее.
«Я даже не хочу об этой особе говорить. Она мне очень неприятна из-за эмиграции, отвратительных высказываний. Она очень плохо говорит о людях, о России, по-моему, она чисто по-человечески на это не имеет никакого права», — заявила актриса.
Звезда фильма «Служебный роман» призналась, что очень любит Россию и свой народ. Среди россиян очень много талантливых и прекрасных людей, но, к сожалению, имеются и такие отрицательные персонажи, как Лазарева*. По ее словам, телеведущей для нее просто не существует.
Лазарева* до этого раскритиковала советское наследие. Она заявила, что россиянам присуща инфантильность, они якобы боятся перемен и не хотят нести ответственность за свою жизнь.
Ранее московский суд заочно приговорил Лазареву* к семи годам колонии общего режима, признав ее виновной в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.
*Признана в России иностранным агентом.