«Не имеет права». Немоляева жестко осадила Лазареву за слова о россиянах

Актриса Светлана Немоляева жестко поставила на место ведущую Татьяну Лазареву*, посмевшую критиковать россиян и жителей постсоветских государств. Народная артистка РСФСР заявила «Абзацу» , что презирает ее.

«Я даже не хочу об этой особе говорить. Она мне очень неприятна из-за эмиграции, отвратительных высказываний. Она очень плохо говорит о людях, о России, по-моему, она чисто по-человечески на это не имеет никакого права», — заявила актриса.

Звезда фильма «Служебный роман» призналась, что очень любит Россию и свой народ. Среди россиян очень много талантливых и прекрасных людей, но, к сожалению, имеются и такие отрицательные персонажи, как Лазарева*. По ее словам, телеведущей для нее просто не существует.

Лазарева* до этого раскритиковала советское наследие. Она заявила, что россиянам присуща инфантильность, они якобы боятся перемен и не хотят нести ответственность за свою жизнь.

Ранее московский суд заочно приговорил Лазареву* к семи годам колонии общего режима, признав ее виновной в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

*Признана в России иностранным агентом.