«Не хотела афишировать». Маша Распутина тайно вышла замуж

Маша Распутина вышла замуж за бизнесмена Захарова, с которым прожила 25 лет

Исполнительница хита «Роза чайная» Маша Распутина тайно вышла замуж за бизнесмена Виктора Захарова, с которым прожила 25 лет в гражданском браке. Об этом MK.RU рассказал супруг артистки.

«Мария не хотела афишировать. Устроили дружескую вечеринку с близкими друзьями. Сейчас не время гулять на полную катушку», — пояснил бизнесмен.

В своих соцсетях 61-летняя Распутина опубликовала фото со свадьбы, где она предстала в классическом наряде невесты — белом платье с фатой. Захаров был в черном костюме и белой рубашке.

Как признался бизнесмен, чувства артистки изменились после свадебного торжества. Он почувствовал, что Распутина стала любить его еще больше.

Ранее дейтинг-сервис «Мамба» выяснил, что каждая вторая москвичка назвала устаревшим стереотип, что замуж надо выйти до 30 лет.