Россиянки стали считать установку выйти замуж до 30 устаревшей

«Мамба»: 50% о москвичек назвали идею о выходе замуж до 30 устаревшей

Каждая вторая жительница Москвы посчитала стереотип «успеть выйти замуж до 30» устаревшим. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел дейтинг-сервис «Мамба», сообщило издание Москва 24 .

Аналитики отметили, что установку о раннем замужестве подпитывают ожидание семьи (35%), привитые нормы и предостережения о снижении фертильности.

Сильнее всего давление на женщин по поводу замужества оказывает семья — в этом признались примерно 41% респонденток. На втором месте «рейтинга» оказались соцсети и сами москвички, которые напоминают себе об желании обзавестись семьей.

Половина опрошенных отметила, что к 30 годам хотят достичь высот в карьере и финансовой стабильности, еще 35% рассказали о желании путешествовать и получать новые впечатления. С замужеством и детьми свои мечты связывает каждая третья москвичка-респондентка.

Ранее Ангелина Сурина посоветовала съезжаться с партнером после трех месяцев отношений. По ее мнению, этот шаг поможет лучше узнать друг друга в быту. Он объяснила, что на начальном этапе отношений большую роль играют гормоны, из-за чего принятие недостатков облегчается.