«Не готова с палочкой выходить на сцену». Когда певица Валерия завершит карьеру

Певица Валерия записала свой последний альбом, но завершать музыкальную карьеру пока не собирается. Об этом 360.ru рассказал супруг артистки и продюсер Иосиф Пригожин.

«У нас все, конечно, переворачивают. Я сказал, что Валерия выпускает последний альбом. О завершении карьеры речи не было. Какие-то синглы, может, и будут выходить в ближайшее время», — объяснил он.

Продюсер отметил, что певица рассматривает такой вариант как окончание музыкальной карьеры, но прямо сейчас.

«У всех все по-разному. Многое зависит от обстоятельств. Валерия собиралась уйти (завершить карьеру) в пандемию. Был период, когда мы жили на гастролях — 365 концертов в год. Каждый день — [новый] город. От этого устаешь», — подчеркнул Пригожин.

Но в пандемию все перестроилось. Певица и продюсер смогли оценить, «что такое жизнь, а что такое работа».

«Конечно, есть люди, которые хотят умереть на сцене. Но я думаю, что Лера не из тех, кто готов с палочкой выходить на сцену. По крайней мере, таких планов у нее нет», — добавил Пригожин.

Полноценных альбомов у Валерии больше выходить не будет, подтвердил продюсер, но отдельные выступления и концерты сохранятся.

Брак Валерии и Пригожина — пример одного из самых крепких союзов в российском шоу-бизнесе. Ранее певица призналась, что отношения основаны на взаимном уважении и общих интересах, что делает их еще более гармоничными.