Две участницы вылетели из шоу «Сокровища императора» со скандалом

Бывших жен футболистов Алану Мамаеву и Марию Погребняк выгнали после скандала с проекта «Сокровища императора». Об этом Погребняк сообщила в своем Telegram-канале .

«Наше с Аланой участие в шоу „Сокровища императора“ подошло к концу. Чип и Дейл сыграли свою роль. Пришла пора вернуться к своей обычной жизни», — написала она.

Вместе с Мамаевой они не прошли последнее испытание, где надо было передавать друг другу воланчик, причем ногами и так, чтобы он не упал на землю. Просто оказались самыми последними. По ее мнению, их с подругой подставили.

Мамаева также пожаловалась, что у нее разболелось колено. В передаче воланчика не помогли и «17 лет брака с футболистом», подчеркнула Погребняк.

Подруги оказались аутсайдерами, их выгнали с проекта. Погребняк расплакалась и обвинила блогера Евгения Ершова, что он воткнул им с Аланой «нож в спину». В предыдущем испытании она предлагала ему поменяться заданиями, но тот не согласился.

Ранее Ольга Бузова чуть не расплакалась после поцелуя с участником шоу и бывшим возлюбленным Давидом Манукяном.