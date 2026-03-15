Названы имена победителей «Ледникового периода»

В финальном выпуске шоу «Ледниковый период» на Первом канале сразу две пары получили за выступление высшую оценку в 48 баллов, разделив первое место. Победителями стали Александра Степанова и Иван Скобрев, а также Татьяна Тотьмянина и Федор Федотов.

Многократный призер чемпионатов Европы Александра Степанова и чемпион России, призер чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр Иван Скобрев представили номер под музыку Антонио Вивальди из цикла «Времена года».

Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина и звезда фильма «Серебряные коньки" Федор Федотов танцевали под песню Time To Say Goodbye.

«Ты, Федя, молодец! Ты не побоялся ни музыки, ни Тани, ты делал свое дело — поддерживал, бежал за ней, догонял и поднимал ее!» — похвалила участников Татьяна Тарасова.

Второе место досталось Марку Рудаковскому и Елизавете Туктамышевой, а третье — Татьяне Волосожар и Семену Елистратову.

В седьмом выпуске шоу «Суперстар! Битва сезонов» на дно турнирной таблицы опустился номер певицы Ксении Георгиади, исполнившей песню «Немного жаль».