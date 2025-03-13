Названы имена актеров, внезапно погибших сразу после триумфа в кино

Жизнь некоторых популярных актеров прервалась трагически. Они едва успели начать карьеру, как умерли в ДТП или от внезапной болезни. Super перечислил звезд, которые умерли сразу после обретения славы.

Выходец из семьи русских и еврейских эмигрантов Ривер Феникс умер в 23 года из-за наркотиков, спустя два года после выхода фильма «Мой личный штат Айдахо». Уроженцу Ленинграда Антону Ельчину тоже не повезло. Он снялся в США в картине «Стартрек», а потом попал под колеса собственной машины в 27-летнем возрасте.

«Выход Дракона» стал лучшим фильмом Брюса Ли, но актер умер от отека мозга через три месяца после завершения съемок. Ровно через 20 лет его сын Брэндон Ли погиб на съемках фильма «Ворон» от ранения холостым выстрелом в живот.

Гибель Шэрон Тейт, жены режиссера Романа Полански, произошла после номинации на «Золотой Глобус» за роль в картине «Долина кукол». Члены секты Чарльза Мэнсона жестоко убили ее в собственном доме.

Ранее умерла актриса Татьяна Говорова, вдова Виктора Павлова. Она более 60 лет проработала в Театре имени Ермоловой.