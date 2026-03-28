Названо имя победителя шоу «Суперстар! Битва сезонов»
Победителем шоу «Суперстар! Битва сезонов» стал Шура, набравший 73 балла
Финал музыкального шоу «Суперстар! Битва сезонов» прошел 28 марта на НТВ. Победителем стал певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев), опередивший на один балл бывшего участника группы «Премьер-министр» Жана Милимерова.
За победу в музыкальном проекте боролись девять участников — победители и выдающиеся конкурсанты прошлых лет. Певец Шура победил во втором сезоне проекта.
В финале участников судили музыкальный критик Сергей Соседов, телеведущая Лера Кудрявцева, певцы Стас Пьеха и Ирина Понаровская. Они ставили оценки анонимно.
Влад Сташевский выбрал для финала песню «Половина сердца», Ирина Шведова — балладу «Мне говорят», которую сама сочинила на стихи Вероники Тушновой. Оба получили по шесть баллов от жюри.
Анастасия Макаревич исполнила «Маленькую девочку с большими крыльями», причем вышла на сцену вместе с детьми. Ее выступление оценили на восемь баллов.
Алексей Глызин заработал шесть баллов за трек «Кто ты будешь», Ольга Зарубина — пять баллов за композицию «Женщина одна». «Звездопад» в исполнении Виктора Салтыкова оценили на восемь баллов, а «Встречу» Алексея Челобанова — на шесть. Жан Милимеров исполнил песню «Сядь рядом со мной», а Шура — композицию «Сны», которые жюри оценили на восемь и семь баллов, но Меведеву и этого хватило для победы в шоу. Он набрал по итогам проекта 73 балла. Милимерову не хватило одного балла.
Ранее Сергей Соседов пожаловался, что по правилам судейства Наташа Королева как ведущая должна решать, кто из участников, набравших в финале одинаковое число баллов, получит главный приз. По его словам, певицу нельзя так подставлять.