Названо имя победителя шоу «Суперстар! Битва сезонов»

Финал музыкального шоу «Суперстар! Битва сезонов» прошел 28 марта на НТВ. Победителем стал певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев), опередивший на один балл бывшего участника группы «Премьер-министр» Жана Милимерова.

За победу в музыкальном проекте боролись девять участников — победители и выдающиеся конкурсанты прошлых лет. Певец Шура победил во втором сезоне проекта.

В финале участников судили музыкальный критик Сергей Соседов, телеведущая Лера Кудрявцева, певцы Стас Пьеха и Ирина Понаровская. Они ставили оценки анонимно.

Влад Сташевский выбрал для финала песню «Половина сердца», Ирина Шведова — балладу «Мне говорят», которую сама сочинила на стихи Вероники Тушновой. Оба получили по шесть баллов от жюри.

Анастасия Макаревич исполнила «Маленькую девочку с большими крыльями», причем вышла на сцену вместе с детьми. Ее выступление оценили на восемь баллов.

Алексей Глызин заработал шесть баллов за трек «Кто ты будешь», Ольга Зарубина — пять баллов за композицию «Женщина одна». «Звездопад» в исполнении Виктора Салтыкова оценили на восемь баллов, а «Встречу» Алексея Челобанова — на шесть. Жан Милимеров исполнил песню «Сядь рядом со мной», а Шура — композицию «Сны», которые жюри оценили на восемь и семь баллов, но Меведеву и этого хватило для победы в шоу. Он набрал по итогам проекта 73 балла. Милимерову не хватило одного балла.

Ранее Сергей Соседов пожаловался, что по правилам судейства Наташа Королева как ведущая должна решать, кто из участников, набравших в финале одинаковое число баллов, получит главный приз. По его словам, певицу нельзя так подставлять.