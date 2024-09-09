Названа причина конфликта между Зеленским и Масляковым

Президент Украины Владимир Зеленский, в прошлом комик, игравший в КВН, конфликтовал с ныне покойным ведущим клуба Александром Масляковым. Об этом сообщил телеканал ТСН .

Украинский лидер сам в этом признался в интервью в 2018 году. Тогда Зеленский рассказал, что конфликт возник из-за команды, при этом отметив, что он всегда уважал КВН за то, что благодаря клубу он со своими ребятами получил сильный толчок и «шаг в будущее».

«Я всегда благодарен тем, кто мне что-то дал. Я благодарен как родителям, Кривому Рогу, да и КВН», — говорил он в то время.

Зеленский пояснил, что Масляков предлагал ему остаться редактором КВН в Москве, но распустить команду. Комик не согласился, вернулся в Киев, где основал шоу «Вечерний квартал».

Ранее в Международном союзе КВН сообщили, что после смерти Маслякова в клубе больше не будет бессменного ведущего.