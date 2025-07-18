Названа причина блокировки счетов Юрия Антонова

Певец Юрий Антонов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, поэтому должен соблюдать установленные Налоговым кодексом нормы. Об этом руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил в беседе с Lenta.ru.

Юрист отметил, что артисту необходимо вовремя платить налоги и предоставлять налоговую отчетность. За несоблюдение этих требований местная ИФНС обязана заблокировать счета Антонова, которые станут доступны уже на следующий день после устранения нарушения.

«Следует отметить, что ИП имеет особый статус. Это значит, что налоговая не вправе заблокировать личные счета композитора и списать средства с его расчетного счета без решения суда», — сказал Хаминский.

Он добавил, что в последние годы Антонов не дает концерты. В 2024 году у композитора не было платных выступлений, поэтому, предположительно, он проигнорировал подачу декларации.

По данным Telegram-канала PostNews, налоговая заблокировала счета Антонова. При этом за ним не числится задолженности или исполнительных производств.

Ранее в Сети появилась информация, что у Антонова якобы обнаружили болезнь сердца. Позже его концертный директор опроверг эту информацию.