«Нет, он дома сидит». Госпитализацию Юрия Антонова из-за больного сердца опровергли

Певец Юрий Антонов хорошо себя чувствует и находится дома. Об этом 360.ru заявил его концертный директор.

Он опроверг данные о проблемах артиста с сердцем и его госпитализации.

«Нет, он дома сидит. Я не знаю, кто это все пишет. <…> Он дома, ничего с ним не происходит, все хорошо. Певец кормит собаку, все прекрасно», — отметил концертный директор.

По его словам, у Антонова множество планов на будущее. Артист собирается осенью выступить с концертом в Кремле, добавил он.

Ранее в Сети появилась информация, что у Антонова якобы обнаружили болезнь сердца. По информации Telegram-канала Shot, из-за ухудшения здоровья певцу пришлось лечь в больницу, после чего его перевели на амбулаторное лечение.