Названа лучшая артистка 2024 года

Британская певица Дуа Липа стала самой популярной артисткой 2024 года. Ее песни чаще всего проигрывались на радиостанциях по всему миру, сообщил американский журнал Forbes .

По данным издания, песни Houdini и Training Season стали одними из самых популярных композиций года и чаще всего входили в топе радиочарта Apple Music Shazam. Более того, Липа стала единственной артисткой с несколькими песнями в десятке рейтинга.

Самым кассовым мировым музыкальным туром по итогам первой половины 2024 года стали гастроли Celebration певицы Мадонны. При этом самыми дорогими оказались билеты на концерты британской певицы Адель в Лас-Вегасе: средняя цена составила 1,5 тысячи долларов.

Ранее народный артист России Лев Лещенко признался, что хотел бы спеть с Дуа Липой дуэтом. Он добавил, что охотно соглашается на интересные предложения.