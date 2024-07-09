Названа лучшая артистка 2024 года

Американский журнал Forbes назвал певицу Дуа Липу лучшей артисткой 2024 года

Ozzie B/Keystone Press Agency
Фото: Ozzie B/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британская певица Дуа Липа стала самой популярной артисткой 2024 года. Ее песни чаще всего проигрывались на радиостанциях по всему миру, сообщил американский журнал Forbes.

По данным издания, песни Houdini и Training Season стали одними из самых популярных композиций года и чаще всего входили в топе радиочарта Apple Music Shazam. Более того, Липа стала единственной артисткой с несколькими песнями в десятке рейтинга.

Самым кассовым мировым музыкальным туром по итогам первой половины 2024 года стали гастроли Celebration певицы Мадонны. При этом самыми дорогими оказались билеты на концерты британской певицы Адель в Лас-Вегасе: средняя цена составила 1,5 тысячи долларов.

Ранее народный артист России Лев Лещенко признался, что хотел бы спеть с Дуа Липой дуэтом. Он добавил, что охотно соглашается на интересные предложения.

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