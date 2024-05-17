Появился рейтинг самых нелюбимых мировых звезд | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 11:59 Появился рейтинг самых нелюбимых мировых звезд The Mirror: Меган Маркл возглавила рейтинг самых нелюбимых звезд 2024 года Darryl Dyck / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Герцогиню Сассекскую Меган Маркл признали самой нелюбимой звездой 2024 года. Соответствующий рейтинг составил портал Ranker, сообщило издание The Mirror.

Вторую строчку в топе заняла бывшая супруга голливудского актера Джонни Деппа актриса Эмбер Херд. Замкнула тройку лидеров нелюбимых знаменитостей телеведущая Эллен ДеДженерес. Четвертое место досталось принцу Гарри, на пятом расположилась — телеведущая Опра Уинфри. В рейтинг также попали — музыкант Крис Браун, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, рэпер Канье Уэст, модель Кайли Дженнер и другие.

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Всего в опросе на сайте поучаствовали почти 400 тысяч респондентов.

Журналисты отметили, что Маркл невзлюбили за интриги и подковерные игры. При этом принц Гарри зачастую становился объектом манипуляций своей супруги.

Недавно герцогиня отказалась от предложения жены принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон навестить ее. По мнению королевского эксперта Тома Куинна, это связано с нежеланием везти детей за рубеж.