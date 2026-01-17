«Хабалки!» Хаматову с Машковой освистали в Таллине и Кишиневе

Гастрольный спектакль с участием покинувших Россию Чулпан Хаматовой и Марии Машковой в Кишиневе и Таллине закончился скандалом и массовым уходом зрителей. Об этом сообщил KP.RU .

Актрисы выступают перед русскоязычной публикой в разных странах, но на этих показах люди очень резко отреагировали на обилие мата на сцене. Зрители прямо с мест кричали, чтобы артистки прекратили брань, а затем целыми рядами покидали зал. Некоторые, уходя, выкрикивали в адрес исполнительниц «Хабалки!».

«Это было горячо, чего уже тут притворяться, скандально. Я хочу сказать большое спасибо всем зрителям, которые находили в себе смелость прямо во время спектакля вставать и громко, на весь зал, требовать от нас с Чулпан прекратить это безобразие», — прокомментировала ситуацию Машкова.

Журналисты отметили, что после эмиграции Хаматова и Машкова так и не закрепились на Западе: в крупные кинопроекты их не приглашают, гастроли приносят в основном подработки и новые скандалы, а часть зарубежной аудитории все чаще выражает недовольство их спектаклями.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин дал совет уехавшим из России артистам. Он порекомендовал им извиниться и возвращаться в страну.