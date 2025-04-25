Назван победитель шоу «Большие девочки»
Победительницей второго сезона шоу «Большие девочки» стала Настя Петрова
Финальный выпуск шоу «Большие девочки» прошел в эфире телеканала «Пятница». Победительницей второго сезона стала Анастасия Петрова, которая скинула 38 килограммов.
Шоу длилось порядка трех месяцев. Четырнадцать участниц весом от 100 килограммов и выше пришли на проект, чтобы похудеть и выиграть миллион рублей. Девушки проходили разные испытания в борьбе за телом мечты.
До финала дошли три участницы: Дарья Контуренко, Анастасия Петрова и Богдана Тоймурзина. Девушки демонстрировал свои достижения в похудении на контрольном взвешивании.
Тоймурзина показала на весах минус 31 килограмм и заняла третье место в проекте. Больше всего скинула участница из Сибири Контуренко, ее результат был минус 43 килограмма.
Однако этого оказалось недостаточно для победы. В процентном соотношении она проиграла Петровой, которая похудела со 109 килограммов до 71.
Победительницей в домашнем похудении стала бывшая спортсменка Дарья Типчук. Даже покинув проект, девушка продолжила тренировки и скинула 41 килограмм. Ей вручили в качестве приза полмиллиона рублей.
Ранее в пятом сезоне шоу «Суперстар!» на телеканале НТВ победила певица Ксения Георгиади.