Назван победитель шоу «Большие девочки»

Шоу длилось порядка трех месяцев. Четырнадцать участниц весом от 100 килограммов и выше пришли на проект, чтобы похудеть и выиграть миллион рублей. Девушки проходили разные испытания в борьбе за телом мечты.

До финала дошли три участницы: Дарья Контуренко, Анастасия Петрова и Богдана Тоймурзина. Девушки демонстрировал свои достижения в похудении на контрольном взвешивании.

Тоймурзина показала на весах минус 31 килограмм и заняла третье место в проекте. Больше всего скинула участница из Сибири Контуренко, ее результат был минус 43 килограмма.

Однако этого оказалось недостаточно для победы. В процентном соотношении она проиграла Петровой, которая похудела со 109 килограммов до 71.

Победительницей в домашнем похудении стала бывшая спортсменка Дарья Типчук. Даже покинув проект, девушка продолжила тренировки и скинула 41 килограмм. Ей вручили в качестве приза полмиллиона рублей.

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