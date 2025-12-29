«Навсегда в сердце». Шахназаров произнес трогательную речь на прощании с Алентовой

Шахназаров на прощании с Алентовой поблагодарил артистку за годы дружбы

Режиссер Карен Шахназаров произнес трогательную речь на прощании с народной артисткой России Верой Алентовой. Кинематографист поблагодарил звезду за годы дружбы.

Шахназаров почтил память актрисы со сцены Театра имени Пушкина на Тверском бульваре, где 29 декабря проходит церемония.

«Спасибо, Вера Валентиновна, за то, что вы были, за то, что я имел честь быть с вами знаком и дружен. Это были необыкновенные годы. Царствия вам небесного. Вы навсегда останетесь в моем сердце, как и ваш незабвенный супруг», — сказал режиссер.

Алентова скончалась в минувший четверг. У нее произошел острый инфаркт миокарда.