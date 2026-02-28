Навка рассказала, какие подарки дарит ей Песков на 8 Марта

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, какие подарки получала от мужа на 8 Марта. В интервью KP.RU спортсменка призналась, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков часто дарит ей цветы.

«Цветы мне муж дарит часто. Конечно, дарит и подарки. Но я считаю, что лучше накопить и купить какой-нибудь один хороший подарок», — сказала она.

Фигуристка пояснила, что сама предпочитает накопить и потом приобрести подарки для близких, чем «растранжириваться на мелочовку».

Ранее аналитики сервиса «Авито» выяснили, какую сумму россияне готовы потратить на подарки к 8 Марта. В среднем они планируют выделить на эти цели от трех до 5,5 тысячи рублей.

Семейный психолог Дарья Сальникова советовала при выборе подарков ориентироваться не на их стоимость, а на ценности интересы партнера.