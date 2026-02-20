«Авито»: россияне потратят на подарки к 8 Марта в среднем 5,5 тысячи рублей

В среднем россияне планируют потратить на подарки к 8 Марта 5,5 тысячи рублей. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авито» .

По данным аналитиков, 45% опрошенных намерены уложиться в три тысячи рублей на один подарок, а 25% готовы потратить от трех до пяти тысяч рублей. При этом 17% респондентов планируют расходы в размере от пяти до 10 тысяч рублей, и только 10% собираются потратить больше этой суммы. Также 3% респондентов предпочитают обмениваться самодельными подарками.

Большинство россиян воспринимают 8 Марта как семейный праздник: 40% проведут день с родными, а 31% будут поздравлять близких и вручать им подарки.