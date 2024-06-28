Навка рассказала, что Заворотнюк скрывала от Чернышева в годы борьбы с раком

Навка: Заворотнюк просила подруг приносить ей в палату любимую еду и вино

Будучи тяжелобольной актриса Анастасия Заворотнюк, просила подруг в тайне от супруга Петра Чернышева иногда приносить ей в больницу красное вино. Об этом рассказала Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в эфире программы «Сегодня вечером» .

По словам Навки, во время болезни Чернышев строго следил за питанием и лечением Заворотнюк. Однако актриса была веселой женщиной, любила вечеринки и просила друзей тайно принести ей бокал любимого красного вина.

«Она говорила: „Девчонки, я вас умоляю, пожалуйста, принесите мне бокальчик красного вина“», — вспомнила фигуристка.

Навка вместе с подружками ухитрялась выпроводить ненадолго Чернышева из палаты и потихоньку приносили артистке немного спиртного и любимые блюда.

Спортсменка отметила, что в эти моменты актриса была очень счастлива.

Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после пятилетней борьбы с раком. Ее похоронили на Троекуровском кладбище, куда Чернышев теперь приходит каждый день.