Навка показала вдовца Заворотнюк в новом образе на льду

Фигуристка Татьяна Навка показала публике новый образ вдовца Анастасии Заворотнюк Петра Чернышова, вернувшегося к фигурному катанию. На фотосессии пара позировала в ярких костюмах, сообщило издание Voice .

Чернышов является одним из главных артистов ледовых шоу Навки. В ее новом спектакле «Щелкунчик», премьера которого состоится 20 декабря, они исполнят роли родителей Мари и Фрица.

Навка опубликовала совместную с Чернышовым фотосессию, где они предстали в образах сказочных героев. Фигуристка была в розово-зеленом платье, перчатках и украшениями на шее и поясе, а Чернышов — в фиолетовом костюме с зеленым плащом.

Поклонники спортсмена отметили, что прекрасно выглядит и находится в отличной форме. Они также похвалили Навку, которая поддержала Чернышова после смерти жены.

Ранее министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов рассказал о старте нового сезона проекта «Зима в Подмосковье» в начале декабря. В частности, жители и гости региона смогут посмотреть 29 ледовых спектаклей, 15 из которых пройдут под руководством Навки.