Татьяна Навка и Илья Авербух подготовят 25 ледовых спектаклей в Подмосковье

Новый сезон проекта «Зима в Подмосковье» стартует 1 декабря. В этом году для жителей и гостей региона подготовят 29 ледовых спектаклей. При этом 15 из них пройдут под руководством олимпийской чемпионки Татьяны Навки, а 10 проведет фигурист Илья Авербух.

«Это большие мероприятия, которые стартуют с декабря. Мы уверены, что будет большое количество людей», — рассказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Кроме того, в регионе организуют проведение восьми выступлений по зимнему мотофристайлу. Летом эти шоу вызвали большой отклик со стороны зрителей. Также в Подмосковье организуют работу 18 горнолыжных курортов, которые откроются с 1 декабря.