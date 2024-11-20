Татьяна Навка и Илья Авербух подготовят 25 ледовых спектаклей в Подмосковье

Новый сезон проекта «Зима в Подмосковье» стартует 1 декабря. В этом году для жителей и гостей региона подготовят 29 ледовых спектаклей. При этом 15 из них пройдут под руководством олимпийской чемпионки Татьяны Навки, а 10 проведет фигурист Илья Авербух.
«Это большие мероприятия, которые стартуют с декабря. Мы уверены, что будет большое количество людей», — рассказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Кроме того, в регионе организуют проведение восьми выступлений по зимнему мотофристайлу. Летом эти шоу вызвали большой отклик со стороны зрителей. Также в Подмосковье организуют работу 18 горнолыжных курортов, которые откроются с 1 декабря.
«Отдельно хочу сказать, что мы ведем большую программу межмузейных проектов. Два года назад мы отреставрировали Звенигородский манеж. „Новый Иерусалим“ открывает выставку, Истра будет традиционно принимать большое количество гостей. В Серпухове мы ведем работу по развитию Серпуховского музея, в прошлом году мы открыли новое пространство, в середине декабря там откроется выставка „Фабрика авангарда“», — добавил Кузнецов.
При этом филармонии и муниципальные театры подготовят около 500 спектаклей. В этой работе также будут задействованы дома культуры, библиотеки и парки.
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