Навка не сдержала слез после встречи с Симоньян

Фигуристка Татьяна Навка рассказала, что журналист, главный редактор RT и медиаменеджер Маргарита Симоньян готовит к выходу новую книгу. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram*.

По словам Навки, произведение выйдет осенью и получит название «Не первая любовь. Исповедь горя и радости».

«Моя дорогая и любимая подруга Маргарита Симоньян написала новую книгу, которая выйдет в сентябре. Вчера нам посчастливилось услышать от автора эту прекрасную историю любви», — написала фигуристка.

Навка призналась, что во время чтения не смогла сдержать эмоций.

«Она читала, а я испытывала весь спектр эмоций от слез до смеха», — отметила она.

В книге оказались и знакомые ей события, и неожиданные для нее факты. Навка назвала новую работу Симоньян душевной, захватывающей и интересной автобиографией.

Подписчики фигуристки поддержали медиаменеджера в комментариях и пожелали ей сил.

