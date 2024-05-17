Наташа Королева уехала из Москвы после бойкота на телевидении | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 13:57 Наташа Королева уехала из Москвы после бойкота на телевидении Певица Королева уехала поправить здоровье в санаторий в Минеральных Водах РИА «Новости»

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Певица Наташа Королева уехала из Москвы и отправилась поправить здоровье в санаторий в Минводах. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Артистка открыла для себя кавказские здравницы в прошлом году. Теперь она решила вернуться в Пятигорск.

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«Мы принимали лечебные ванны, делали грязевые процедуры. Но самое главное, конечно, это — вода», — рассказала артистка.

Год назад она отдыхала здесь с матерью, а в этот раз взяла с собой мужа — певца Тарзана (Сергей Глушко).

«Серега первый раз „на водах“», — пояснила Королева.

Певица отдыхает в одном из самых известных учреждений курорта. Зданию санатория 120 лет. Лечебница специализируется на проблемах с пищеварительной системой, легкими, сердцем, а также — борьбе со стрессом.

В жизни Королевой в последнее время хватает негатива. За майские ее дважды вырезали из записи концертов.