Наташа Королева назвала виновного в провале Азизы на шоу «Суперстар!»

Певица Азиза в новом туре шоу «Суперстар!» заняла только третье место, в этом обвинили телеведущую Леру Кудрявцеву, которая устроила за кулисами скандал. Однако ведущая программы артистка Наташа Королева заявила в беседе с Ura.ru , что в провале Азизы на шоу виновата не Кудрявцева, а один из членов жюри Сергей Соседов.

Певица отметила, что Азиза была хороша, показывала яркие выступления, каждое из которых «ждали с особым трепетом». Перестарался Сергей Соседов, который сделал Азизу своей фавориткой, что настроило против нее остальных членов жюри.

«Есть две вещи, которые помешали Азизе одержать победу в проекте в этом сезоне. Первая — это Сергей Соседов, фавориткой которого Аза была на этом шоу. Он перестарался в предвзятости к другим исполнителям. <…> Вторая причина заключалась в том, что за кадром остались не очень лицеприятные вещи, которые повлияли на отношение и оценки жюри», — поделилась Королева.

Она подчеркнула, что жюри огласило решение и его нужно уважать.

Кудрявцева на шоу «Суперстар!» обвинила Азизу в ночном терроризме. Артистка звонила ей в три часа ночи и высказывала претензии плохими оценками.