Наталья Подольская рассказала, что планирует выпустить совместный проект с мужем осенью

Артистка Наталья Подольская в беседе с ИА НСН сообщила, что осенью планирует выпустить совместный музыкальный проект с мужем Владимиром Пресняковым.

«Да, у нас он (дуэт – прим. ред.) уже записан, мы планируем ближе к осени его выпустить», — отметила Подольская.

Также певица упомянула о своей любви к творчеству легендарной джазовой исполнительницы Эллы Фицджеральд.

Певица призналась, что в детстве исполнила песню Юлии Началовой «Здравствуйте, бабушка Элла» на многочисленных детских конкурсах. Именно благодаря этой композиции она впервые услышала имя легендарной джазовой певицы.

Интервью состоялось в рамках мероприятия Radio Monte Carlo Golf Cup.