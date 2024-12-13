«Настроение боевое». Сын Щербакова опроверг сообщения о пневмонии отца

Сын актера Щербакова заявил, что у отца не было никакой пневмонии

Актер Борис Щербаков идет на поправку, его состояние не ухудшалось. Об этом 360.ru заявил его сын Василий.

Он опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы развившейся у артиста пневмонии.

«Какая пневмония? Не было никакой пневмонии. Он упал, лицо разбил, и он восстанавливается. Это же долгий процесс», — подчеркнул сын звезды фильмов «Криминальный квартет» и «Воскресный папа».

Василий добавил, что у Щербакова боевое настроение, но некоторое время он не будет показываться на публике.

«Упал с лестницы на каменный пол, конечно, у него лицо разбито, его долгое время не будет. На публике нельзя показываться», — отметил Василий.

Также он рассказал, что из-за травмы и операции артисту пришлось отмечать свой день рождения в больнице.

Из-за падения с лестницы Щербаков получил перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Врачи прооперировали актера и вправили ему смещенную кость.