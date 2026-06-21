«Настоящий кошмар». Сафонов рассказал о самом сложном в подготовке к свадьбе

Самым сложным в организации свадьбы вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова с Мариной Кондратюк стал выбор меню и дегустация тортов. Спортсмен рассказал об этом в телеграм-канале .

Пара наняла агента, но предпочла контролировать процесс. Сафонов отвечал за меню. Он лично участвовал в звонках, встречах и дегустациях. На утверждение стола ушло несколько месяцев.

«Эпопея всех дегустаций — торт. Это был настоящий кошмар. Мы проводили дегустации четыре раза. Каждый раз пробовали минимум по 12 разных вкусов. На одной из встреч перед нами стояло больше 20 вариантов от разных кондитеров», — рассказал футболист.

Окончательный вариант получился авторским. Сафонов и Кондратюк попросили команду кейтеринга переделать рецепт. Получился в меру сладкий тирамису со свежей малиной.

Бракосочетание прошло весной 2025 года. Сафонов и Кондратюк отложили праздничную церемонию более чем на год, она прошла 13 июня.