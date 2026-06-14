Вратарь ПСЖ Сафонов сыграл свадьбу с Кондратюк

Вратарь сборной России по футболу Сафонов и его жена Марина сыграли свадьбу

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк сыграли свадьбу. Об этом вратарь сообщил в социальной сети.

Молодая пара официально расписалась еще весной 2025 года, а в субботу, 13 июня, провела торжественную церемонию бракосочетания.

Для футболиста это уже второй брак. С первой женой, Анастасией Казачек, Сафонов расстался в 2021 году, у них есть общая дочь.

Вратарю 27 лет, он играет за парижан с 2024 года. В мае Сафонов стал первым российским футболистом в истории, который дважды выиграл Лигу чемпионов.

Ранее Сафонов стал седьмым в рейтинге самых дорогостоящих вратарей мира с трансферной оценкой в 42,9 миллиона евро по версии Международного центра спортивных исследований. На первое место поставили итальянца Джанлуиджи Доннарумму из английского «Манчестер Сити» — 79,5 миллиона евро.