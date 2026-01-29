Настоящий кошмар. Дети Пугачевой попали в эпицентр пожара на элитном курорте

Дети Аллы Пугачевой — двойняшки Лиза и Гарри — попали в эпицентр сильного пожара на престижном курорте. Сейчас они проводят отпуск с отцом, юмористом Максимом Галкиным*, в Куршевеле. Недавно там случился пожар в пятизвездочном отеле.

Сам иноагент рассказал, что огонь разгорелся стремительно и быстро охватил все здание. Постояльцев и сотрудников отеля экстренно эвакуировали. Кроме того, пришлось переселить людей из соседних зданий.

Потушить пожар не могли сутки. Специалисты опасались, что пламя перейдет на деревянные шале. Особенно тушение осложнилось из-за лежащего снега на крыше. В итоге отель сгорел полностью. Галкин* показал в соцсетях кадры с мощным пожаром и назвал случившееся кошмаром.

Кроме того, пострадал не только отель. Сгорел бутик Rendez-Vous, где две недели назад веселились Ксения Собчак, актриса сериала «Слово пацана» Елизавета Базыкина и популярная блогер и многодетная мать Оксана Самойлова.

Бренд закатил для знаменитостей пышную вечеринку, что спровоцировало волну хейта от общества. По некоторым оценкам, на проведение мероприятия на одном из самых богатых курортов в мире потратили несколько десятков миллионов рублей.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.