«Настоящая пытка». Раскрыт секрет феноменального похудения Майли Сайрус

Поклонники американской певицы Майли Сайрус восхитились ее роскошным внешним видом, когда она появилась на музыкальной премии «Грэмми-2024», но потом ужаснулись, узнав секрет ее феноменального похудения. Об этом сообщила британская газета The Mirror .

Сайрус смогла похудеть благодаря строжайшей диете, причем с ее меню жесткий рацион Виктории Бекхэм даже рядом не стоял, как отметили журналисты.

Артистка на завтрак в основном пьет зеленый смузи. Ее обед состоит из кукурузы, помидоров, чечевицы и авокадо, а на ужин у артистки цукини, лук и цельнозерновые макароны. В качестве перекуса Сайрус позволяла себе одно печенье и клубнику.

Поклонники певицы назвали такое питание настоящей пыткой, отметив, что в таком рационе явно не хватает необходимого организму белка. Некоторые пользователи сети отметили, что ее ужин выглядит унылым и так можно умереть с голоду.

«Лучше быть полнее, чем питаться таким образом», — сообщил один из комментаторов.

Сайрус заявила, что придерживается строго рациона не из желания сбросить вес, а из-за непереносимости многих продуктов.

Ранее певица Валерия раскрыла свой секрет борьбы с лишним весом, назвав диеты «адским существованием».