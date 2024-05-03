«Настоящая певица! Браво!» Пугачева назвала имя своего фаворита «Голоса» | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 14:25 «Настоящая певица! Браво!» Пугачева назвала имя своего фаворита «Голоса» Пугачева назвала финалистку шоу «Голос» Садковскую настоящей певицей РИА «Новости»

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Выступление финалистки музыкального шоу «Голос» на Первом канале Анастасии Садковской вызвало бурю положительных эмоций у народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В своем Instagram* она назвала конкурсантку настоящей певицей.

Пугачева разместили скриншот из видео с номером 21-летней участницы шоу. На втором этапе нокаутов Садковская спела композицию примадонны 1996 года «Мимоходом».

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«Какое счастье! Вот она! Настоящая певица! Браво!», — написала она в блоге.

Пользователи Сети также выразили поддержку юной певице из Белоруссии, указав на сходство с Пугачевой в голосе и внешности.

Артистка внимательно следит за молодыми талантами в России. На днях она отметила другого участника «Голоса» Георгия Русских.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.