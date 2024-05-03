«Настоящая певица! Браво!» Пугачева назвала имя своего фаворита «Голоса» | 360°

03 мая 2024, 14:25
«Настоящая певица! Браво!» Пугачева назвала имя своего фаворита «Голоса»
Пугачева назвала финалистку шоу «Голос» Садковскую настоящей певицей
Выступление финалистки музыкального шоу «Голос» на Первом канале Анастасии Садковской вызвало бурю положительных эмоций у народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В своем Instagram* она назвала конкурсантку настоящей певицей.
Пугачева разместили скриншот из видео с номером 21-летней участницы шоу. На втором этапе нокаутов Садковская спела композицию примадонны 1996 года «Мимоходом».
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«Какое счастье! Вот она! Настоящая певица! Браво!», — написала она в блоге.
Пользователи Сети также выразили поддержку юной певице из Белоруссии, указав на сходство с Пугачевой в голосе и внешности.
Артистка внимательно следит за молодыми талантами в России. На днях она отметила другого участника «Голоса» Георгия Русских.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
Шоу Голос
Музыка
Алла Пугачева
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