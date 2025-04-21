Настю Ивлееву обвинили в неуплате доставки чипсов и энергетиков Easy Peasy

Mash: на Ивлееву подали в суд за неоплату доставки ее чипсов и энергетиков

На блогера Настю Ивлееву снова подали в суд. На этот раз девушку обвинили в неуплате услуг по доставке ее чипсов и энергетиков Easy Peasy, сообщил Telegram-канал Mash .

По данным источника, иск в суд направили представители ООО «ТЛК Трансгрупп». Транспортная компания заключила с фирмой Ивлеевой, ООО «Коленки пчелы», договор на услуги по доставке продукции в торговые точки по всей стране.

Однако продовольственный бизнес блогера начал нести убытки. Их сумма достигла почти 430 тысяч рублей. До конца девушка не смогла оплатить транспортные услуги и задолжала «Трансгрупп» 288 тысяч рублей.

Неудачно завершился и другой бизнес-проект Ивлеевой. В марте с нее и ее партнеров взыскали семь миллионов рублей за аренду обанкротившегося бара «Капельница», который открылся в 2021 году. Сначала экс-управляющий продакшен-компании блогера Александр Мокров отсудил у обанкротившегося бара 15,8 миллиона рублей, после чего в суд обратилась компания «Депо», предоставляющая услуги по аренде помещения.