Более семи миллионов рублей взыскали с Ивлеевой и ее партнеров

С блогера Анастасии Ивлеевой и ее партнеров взыскали семь миллионов рублей за аренду обанкротившегося бара «Капельница». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Ивлеева открыла заведение в 2021 году, спустя пару лет бар закрылся. Бывший управляющий продакшен-компании блогерши Александр Мокров отсудил у обанкротившегося бара 15,8 миллиона рублей.

Однако после этого компания «Депо» также обратилась в суд, чтобы взыскать долги по аренде, эти требования удовлетворили. По ним Анастасия Ивлеева, Дмитрий Аникин и их помощник Чермен Черчесов оказались должны выплатить 7,3 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Ивлеева продала элитный трехэтажный особняк в Истре за 120 миллионов рублей. В жилье на участке площадью 36 соток есть сауна с каменкой, кинотеатр, несколько спален, тренажерный зал и хаммам. В дом дважды за шесть месяцев пробирался сумасшедший сталкер, после чего Ивлеева решила съехать.