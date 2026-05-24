Настя Ивлеева объявила о новом этапе в жизни и вернула контент в соцсетях

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева заявила о новом этапе в своей жизни и впервые за три года опубликовала фотографии в купальнике. Снимки она разместила на странице в Instagram*.

Вместе с супругом Филиппом Бегаком Ивлеева провела время у моря. Пара отдыхала, загорала и плавала в бассейне. Однако после поездки блогер дала понять, что этот период завершился и теперь она возвращается к более активной публичной жизни.

«Все, прошла эпоха, пора прощаться. Мы говорим этому этапу спасибо, он был лечебным, он был важным, нужным. Но с ним покончено», — написала блогер.

После возвращения домой она, судя по всему, решила активнее заняться новым контентом. Вместе с мужем Ивлеева начала записывать короткие видео. В одном из роликов супруги попробовали острые китайские закуски.

Ранее экс-телеведущая иронично высказывалась о своей внешности и раскритиковала собственную фигуру.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.