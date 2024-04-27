«Это стыдно». Муцениеце отчитала Прилучного после суда по алиментам | 360°

Знаменитости 27 апреля 2024, 12:38 «Это стыдно». Муцениеце отчитала Прилучного после суда по алиментам Актриса Муцениеце пристыдила экс-супруга Прилучного после суда по алиментам РИА «Новости»

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Актриса Агата Муцениеце рассказала о своей победе над экс-супругом Павлом Прилучным в суде по алиментам. Звезда пристыдила бывшего супруга в личном блоге за то, что ей пришлось выбивать деньги на общих детей.

«Скажу только одно, 24.04.24 мы с адвокатом выиграли суд! Красивая дата, красивая победа! Но, конечно, радостного мало, потому что в целом стыдно, что надо судиться за то, чтобы человек помогал финансово своим детям», — заявила актриса.

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Она выразила надежду, что ее пример подтолкнет других женщин к активным действиям в защиту собственных прав и прав их детей. Она призвала не бояться бороться за справедливость.

После развода с Прилучным в 2020 году 11-летний Тимофей и 8-летняя Мия остались жить с Муцениеце. Актер выделил на их содержание 100 тысяч рублей в месяц. Артистка обратилась в суд, но позже отозвала иск.

Затем она вновь решила добиваться алиментов. В конце концов Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей жены Прилучного.