Умерла мать Леонида Агутина

Мать Леонида Агутина Людмила Леонидовна (в девичестве — Школьникова) скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщил сам певец в Telegram-канале .

«Я люблю тебя, мам! Вот как тогда, маленький, целовал тебя перед сном — вот так и люблю. Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю. Прощай», — написал он.

Telegram-канал Shot сообщил, что женщина умерла накануне у себя дома после долгой болезни. Она работала учительницей начальных классов в одной из школ в Москве, в общей сложности отдав педагогике 45 лет. Имела звание заслуженного учителя России. В 2018 году выпустила книгу о знаменитом сыне.