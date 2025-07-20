«Наша гордость». Костомаров поделился спортивными успехами дочери
Фигурист Костомаров поздравил дочь с победой на соревнованиях по теннису
Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров эмоционально обратился к своей 14-летней дочери, победившей в соревнованиях по теннису. Он опубликовал фото в соцсетях, на котором его дочь с подругой держат в руках золотые кубки и медали
Юные теннисистки завоевали первое место.
«Наша гордость. Так держать! Поздравляем вас с победой!» — написал Костомаров.
На публикацию фигуриста отреагировала актриса Катерина Шпица, поставившая сердечное эмодзи.
Этой весной Костомаров поделился кадрами тяжелой тренировки в спортзале. На тренажере-бабочке он выполнял упражнения без протезов, упираясь в стойки предплечьями, что удивило многих подписчиков.
В январе 2023 года Костомарову ампутировали обе ноги ниже колена и кисти обеих рук. Председатель ОКР Станислав Поздняков позже назвал фигуриста примером спортивного мужества, оценив то, как он реабилитируется и восстанавливается.