«Наша гордость». Костомаров поделился спортивными успехами дочери

Фигурист Костомаров поздравил дочь с победой на соревнованиях по теннису

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров эмоционально обратился к своей 14-летней дочери, победившей в соревнованиях по теннису. Он опубликовал фото в соцсетях, на котором его дочь с подругой держат в руках золотые кубки и медали

Юные теннисистки завоевали первое место.

«Наша гордость. Так держать! Поздравляем вас с победой!» — написал Костомаров.

На публикацию фигуриста отреагировала актриса Катерина Шпица, поставившая сердечное эмодзи.

Этой весной Костомаров поделился кадрами тяжелой тренировки в спортзале. На тренажере-бабочке он выполнял упражнения без протезов, упираясь в стойки предплечьями, что удивило многих подписчиков.

В январе 2023 года Костомарову ампутировали обе ноги ниже колена и кисти обеих рук. Председатель ОКР Станислав Поздняков позже назвал фигуриста примером спортивного мужества, оценив то, как он реабилитируется и восстанавливается.