Роман Костомаров поразил одной деталью на тяжелейшей тренировке

Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Роман Костомаров поделился кадрами тяжелой тренировки в спортзале. Видео спортсмен разместил в своем официальном Telegram-канале .

В начале ролика кадр отцентрован на фигуристе. Костомаров рассказывает, что с возрастом грудные мышцы нужно качать, иначе они обвиснут.

«Поэтому, работаем», — завершил короткую речь Костомаров и сразу же приступил к упражнению.

Спортсмен занимается на тренажере-бабочка, притом со значительным весом. Он выполняет упражнение без протезов, упираясь в стойки предплечьями. Эта деталь удивила многих подписчиков его Telegram-канала.

«Роман, спасибо Вам за оптимизм и силу духа, которыми Вы делитесь с людьми! Нашей семье в трудную минуту выс, своим примером, стали опорой!», — поделилась одна из поклонниц спортсмена в комментариях.

В январе 2023 года Костомарову ампутировали обе ноги ниже колена и кисти обеих рук. Сделать это пришлось из-за сепсиса — фигурист тяжело перенес пневмонию. Уже летом спортсмен вернулся к тренировкам, а затем даже сыграл в футбол.